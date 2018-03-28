Тюмень, 28 марта, 2018, 07:34 — ИА Регнум. В Тюменской области с 28 марта стартует декада проверок на пожарную безопасность крупных торговых точек и развлекательных центров. В том числе проверят детские сады, школы и места массового скопления людей. В целом проверками планируется охватить до середины апреля около 100 объектов, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя МЧС России по региону Сергей Зиневич.

Огнетушители. Пожарная безопасность

По признанию Зиневича, в Тюменской области ТРЦ не проверялись с 2015 года. Тогда серьёзных нарушений в работе систем пожарной безопасности в них не было обнаружено. Затем все центры попали под надзорные каникулы, освобождающие малый бизнес от проверок до 2019 года.

Тем временем ТРЦ Тюмени горели. Только в 2017 году было три пожара. Так, 13 января 2017 года произошло возгорание в кафе на первом этаже торгово-развлекательного центра «Магеллан». Были эвакуированы 400 человек, пожарные спасли 15 посетителей торгового центра. Обошлось без пострадавших.

Далее, 25 января 2017 года огнём был охвачен пристрой торгово-развлекательного центра «Колумб». Предположительно, это был поджог. К счастью для посетителей, возгорание произошло поздно вечером, и эвакуировать никого не пришлось.

Из ТЦ «Новый магнат» эвакуировали 20 июля 2017 года при пожаре 250 человек. Сгорела кровля на 20 кв. метрах.

Пожароопасным называют ТЦ «Центральный» некоторые арендаторы. Один из них заявил Ura.ru, что в этой крупной торговой точке, по его мнению, нет сигнализации, вытяжек, аварийный пожарный выход на первом этаже остается перекрытым. Управляющая ТЦ компания «Центр» якобы не реагирует на предписания надзорных органов.

«Каждые четыре месяца у них проводятся проверки, выписывается новое предписание, которое никто не выполняет. 43 листа нарушений нашли специалисты из МЧС», — сообщает один из бизнесменов агентству.

Однако управляющие ТЦ «Центральный» отрицают сам факт нарушений, уверяя, что у них с пожарной безопасностью всё в рамках законодательных требований.

Тюменцы пишут в комментариях, что гибель десятков людей в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове спасает десятки жизней людей по всей стране: надзорные органы взялись наконец-таки за проверки пожарных сигнализаций и аварийных выходов.

Общественники тем временем предлагают в соцсетях объединиться и провести собственную независимую от прокуратуры и МЧС проверку тюменских ТРЦ.

Напомним, 28 марта объявлено днём общенационального траура по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия произошла 25 марта и всколыхнула Кузбасс и всю страну. В огне, по предварительным данным, погибли 64 человека. Возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ. Предъявлено обвинение пятерым задержанным.