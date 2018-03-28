Москва, 28 марта, 2018, 07:26 — ИА Регнум. Британское политическое руководство в лице премьер-министра Терезы Мэй на фоне скандала с отравлением шпиона Сергея Скрипаля провело «крупнейшую манипуляцию» мировым общественным мнением. Об этом заявила 27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Она назвала опубликованные в СМИ британские материалы, на основании которых союзники Лондона приняли решение о высылке российских дипломатических работников, «провалом» Мэй.

«Коммерсантъ» раздобыл те самые секретные материалы, на основании которых США и страны ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов, согласившись с обвинениями Лондона в адрес России о якобы причастности к «делу Скрипалей». Это провал Терезы Мэй», — написала Захарова в Facebook.

Кроме того, по словам официального представителя МИД России, эти документы представляют собой «крупнейшую манипуляцию мировым общественным мнением».

«На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что, в связи с якобы имевшим место в британском Солсбери отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, США, Канада, Норвегия, Украина, ряд стран ЕС заявили о предстоящей высылке работников российских дипмиссий.

Напомним, сам инцидент в Солсбери, если верить СМИ и властям Великобритании, произошёл 4 марта. Отца и дочь Скрипалей обнаружили на скамейке у одного из торговых центров в бессознательном состоянии. Затем в полиции города сообщили, что пострадавшие госпитализированы и находятся «в критическом состоянии». Официальный Лондон поспешил заявить, что «с высокой долей вероятности» в преступлении виновна Москва и даже заявил, что случившееся — «атака с применением химического оружия».

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Излишним будет добавлять, что Москва все обвинения напрочь отвергает и требует от Британии одного — доказательств. С чем, похоже, у Лондона «негусто», так как за прошедшие три с лишним недели никаких свидетельств участия России в отравлении Скрипалей предъявлено не было.

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