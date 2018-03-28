Киев, 28 марта, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян оценил потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Крымского моста, назвав при этом Кубань украинской, сообщает агентство УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, Крымский мост, который соединит «украинский Крым и украинскую Кубань», принесет потери в «десятки миллионов гривен».

«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — сказал Омелян.

Это не первый раз, когда он выражает претензии Украины на Кубань. Так, в мае 2017 года Омелян заявил, что условием восстановления авиасообщения между Россией и Украиной будет передача Москвой Киеву контроля над Крымом, востоком Украины и Кубанью, якобы «захваченными» Россией.

Кроме того, о том, что надо «вернуть» Кубань, Дон и Воронеж, ранее заявил советник начальника Генштаба вооруженных сил Украины, лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош. По его словам, будет «другое время», и у Киева есть потенциал показать, «где украинская земля».

Высказывание Омеляна прокомментировали в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов заявил РБК, что «украинской Кубани» не было, нет, и не будет. А российские Крым, а также Донецкая и Луганская народные республики — есть.

«А еще есть Малопольша, румынская Бессарабия и венгерское Закарпатье. Кстати, еще год назад в Киеве говорили, что и [Крымского] моста нет», — сказал Аксенов. Напомним, мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту должно открыться к 9 мая 2018 года, а грузового — к декабрю 2018 года.