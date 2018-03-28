Лондон, 28 марта, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Сборная Англии сыграла вничью с командой Италии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.

jarmoluk Футбольный мяч

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий англичан Джейми Варди. Форвард итальянцев Лоренцо Инсинье восстановил равновесие на 87-й минуте, реализовав пенальти.

Напомним, ранее итальянцы проиграли сборной Аргентины со счётом 0:2, а англичане одержали победу над командой Голландии — 1:0.

Сборная Англии — Сборная Италии — 1:1.

Голы: Джейми Варди 26— 1:0, Лоренцо Инсинье 87 (пен) — 1:1.

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