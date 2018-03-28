Биробиджан, 28 марта, 2018, 07:00 — ИА Регнум. Дети-волейболисты из Еврейской автономной области в Кемерове проиграли полуфинал России, но выиграли жизнь. За проигранные матчи тренер лишила ребят похода в ТРЦ «Зимняя вишня», который был запланирован на 25 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

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«Мы находимся в Кемерово, на полуфинале России. Со мной 9 мальчишек 2005—2006 годов рождения. 24 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» была команда из Шимановска. Они там развлекались и нам рекомендовали этот ТРЦ для отдыха. Он находится от нас в шаговой доступности. Мы даже фильм выбрали для просмотра — «Тихоокеанский рубеж». Как раз на то время, когда там случился пожар. Но после проигрыша я на ребят немного разозлилась и сказала, что мы никуда не идем. Мистика какая-то. Вполне вторым днем рождения мы все можем считать этот день. Про пожар мы узнали от знакомой, она позвонила. Потом сами увидели дым, машины. Организаторы турнира практически сразу позвонили. У них был только один вопрос: «Вы где?» Они знали, что мы собираемся в центр. В этот день не дозвонились родителям, но утром уже позвонили, успокоили. Пошли по городу искать траурные ленты. В одном из ритуальных агентств сотрудники сами нам нарезали ленты. На следующий день мы играли с нашитыми на форму траурными лентами», — рассказала тренер команды Татьяна Корень.

Как сообщало ИА REGNUM, за тысячи километров от Кемерова жители Дальнего Востока шокированы и возмущены трагедией в сибирском городе. Люди требуют навести порядок в сфере пожарной безопасности во всей стране — на земле, в воздухе, в море.

«В нашем государстве террористы остаются без работы. Их сменили преступные группировки «Гони бабло», «Авось», и «Пофиг, и так сойдет». И страшнее этих группировок нет никого и нет ничего. Куда ни глянь — всё заминировано, бегут искорки по бикфордовым шнурам. Но, в отличие от террористов, брать на себя ответственность эти группировки не торопятся. Они предпочитают действовать максимально скромно и анонимно. И не потому, что деньги любят тишину. А потому, что лениться и забывать, и «забивать» на всё у нас умеют от чистого сердца, без устали разглядывая собственный нос, дальше которого ничего ведь и не видно — все в дыму и кромешном мраке», — прокомментировала журналист из Хабаровска Елена Лунь Вертянкина.