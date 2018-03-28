Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проиграла команде Франции в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция

На 40-й минуте матча нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе открыл счёт после передачи Поля Погба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Поль Погба и футболисты Франции радуются забитому голу

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Болельщики России. Поль Погба

На 49-й минуте Погба удвоил преимущество французов, точно пробив со штрафного.

На 68-й Фёдор Смолов отыграл один мяч, пробив в ближний угол ворот Уго Льориса после точной передачи Игоря Смольникова с правого фланга.

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Игорь Смольников

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Фёдор Смолов и Усман Дембеле

На 83-й минуте Килиан Мбаппе забил третий гол в ворота Андрея Лунёва, установив окончательный счёт в этом матче.

Сборная России — Сборная Франции — 1:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Товарищеский матч по футболу Россия — Франция. Болельщики России

Голы: Килиан Мбаппе 40 — 0:1, Поль Погба 49 — 0:2, Фёдор Смолов 68 — 1:2, Килиан Мбаппе 83 — 1:3.