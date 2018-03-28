Южно-Сахалинск, 28 марта, 2018, 06:22 — ИА Регнум. На далеком от Кемерова Сахалине поведение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева вызвало гнев и недоумение. Тулеева назвали «феодалом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

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«Поведению губернатора Кемеровской области очень сложно найти объяснение. Вернее, мне очень сложно подобрать цензурные эпитеты. Да он на площадь должен был выйти, в ноги людям упасть и прощение вымаливать! Ведь, по сути, весь этот бардак, который сегодня вскрывают проверяющие, на его совести. Тулееву пора уйти. Ему давно уже нужно было уйти, может, тогда все были бы живы. С 1997 года на этом посту — это уже перебор. Он окончательно утратил связь с реальностью. Я смотрю и читаю все новости из Кемерово. Я видел Тулеева. Это самый настоящий феодал. Он и людей, живущих в области, воспринимает как холопов. Потому перед президентом он извинился, а перед людьми не счел нужным», — прокомментировал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

ТРЦ Сахалина последний раз инспекторы Государственного пожарного надзора проверяли в 2014 году, а крупнейший ТРЦ островного региона — «Сити Молл» — пожарные инспекторы проверяли только в 2011 году. С 2016 года Госпожнадзор лишен права осуществлять плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса, а также — участвовать в приёмке новых объектов. Проверять ТРЦ пожарные могут только при наличии угрозы жизни и здоровью людей и только при согласовании с прокуратурой.

«Это недопустимо! Одно дело — обеспечить свободу ведения бизнеса, налоговые каникулы и прочее. Но совсем другое — вольница в сфере соблюдения правил пожарной безопасности! Не должно этого быть! Должны проводиться учебные тревоги, обучение персонала действиям в критических ситуациях. Все подобные заведения должны быть оснащены системами пожаротушения, пожарными сигнализациями. И пусть их проверяют постоянно. И делать это должны не только инспекторы, мы сами тоже должны, все люди! Увидел заставленный полками с товаром пожарный выход — сфотографируй и выложи в сеть! Только тогда мы научим этих дельцов уважать человеческую жизнь!» — добавил Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин выразил возмущение поведением Амана Тулеева и главы СК РФ Александра Бастрыкина.

«Готовы валить на кого угодно — на учительницу, на родителей, на арендаторов и субарендаторов, на местную мэрию. Неважно на кого — лишь бы свалить. Но вот тут сидит Владимир Путин и раз за разом обрубает попытки наскоро найти козла отпущения. И их натурально корчит — скачут с одного на другое: как только ему угодить, кого же назвать, кого же обвинить. Им главное — назначить виновного и начать работать по «привычным схемам», — сказал политолог.

Напомним, в Кемерове сгорел ТРЦ «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 тел погибших, из них 13 детей. Указом президента Владимира Путина 28 марта объявлен национальный траур.