Якутск, 28 марта, 2018, 05:01 — ИА Регнум. В Якутии возмущены поведением губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастыркина. Политолог и журналист Виталий Обедин считает, что они пытаются обвинить в случившемся в ТЦ «Зимняя вишня» пожаре кого угодно, лишь бы поскорее «найти козла отпущения», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

«Читаю стенограмму совещания с участием Путина после трагедии в Кемерово, и у меня просто кулаки сжимаются, — разъяснил свою позицию Виталий Обедин. — Тулеев и Бастрыкин — трусливые люди, готовые слить кого угодно, лишь бы под раздачу не попасть. Они готовы валить на кого угодно — на учительницу, на родителей, на арендаторов и субарендаторов, на местную мэрию. Неважно, на кого — лишь бы свалить. Но тут сидит Владимир Путин и раз за разом обрубает попытки наскоро найти козла отпущения. И их натурально корчит — с одного скачут на другое, как только ему угодить, кого же назвать, кого же обвинить. Меня трудно заподозрить в симпатиях к Владимиру Владимировичу, но в данной ситуации, на фоне «этого» только он выглядит как государственный служащий РФ».

На основании сказанного Аманом Тулеевым и Александром Бастыркиным политолог сделал предположение:

«Им главное назначить виновного и начать «работать» по привычным схемам. Сидят и натурально пытаются угадать, кого же угодно назначить виновными. А президент их одёргивает».

Своё мнение Виталий Обедин аргументирует диалогом с президентом:

Быстрыкин:

— На самом деле это не малый бизнес. В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли.

В. Путин:

— Это естественно. Но вопрос-то не в этом. Вопрос — как была организована работа по обеспечению безопасности.

Бастрыкин:

— Надо отметить сегодня — это то, что в наше время так не было… Наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц, и в каких условиях все это происходит.

В. Путин:

— Это все нормально, если правильно все организовано.

Бастрыкин:

— Вы правильно сказали — если все организовано правильно. Но здесь все ровно наоборот. Цель другая: запустить, повторяю, 50 арендаторов и собственников, которые занимались бизнесом, а все остальное имело просто прикладной характер, совершенно безответственный характер и содержание.

В. Путин:

— Обязанность органов власти — проконтролировать, как организована эта работа, и добиться того, чтобы она была поставлена на должный уровень, вот в чем дело. Ну что собственник? Сдал в аренду и сдал. А органы государственной власти, городские органы в данном случае, прежде всего, должны обеспечить необходимый уровень безопасности.

Особенно возмутили Виталия Обедина слова Тулеева Путину:

«Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории». «Останови лизоблюдство! У тебя племянница сгорела!!!»— комментирует слова Тулеева политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл пожар, по официальным данным, погибли 64 человека. 28 марта объявлено в России днём траура по погибшим в торговом центре, будут приспущены государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.