Ереван, 27 марта, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Азербайджан до сих пор отказывается выполнять договоренность, достигнутую в январе 2018 года в Кракове при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 27 марта, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Аселборном. Налбандян призвал Баку вернуться в конструктивное поле.

Photolure Эдвард Налбандян

«Последняя такая встреча прошла в Кракове, когда по предложению трех сопредседателей мы достигли договоренности об увеличении возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ, об этом заявили страны-сопредседатели и Армения, но до сих пор Азербайджан отказывается вообще как-либо ссылаться на эту достигнутую договоренность и выполнять ее. Не только в Кракове, но и до того такое происходило неоднократно», — сказал глава МИД Армении.

18 января в польском городе Краков по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, по итогам которой, как отмечалось в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Армении, было достигнуто принципиальное согласие относительно расширения возможностей офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

В конце января на встрече с журналистами Налбандян пояснил, что, согласно договоренности, команда личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика должна быть увеличена на 7 человек. Именно эта команда следит за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

«Они заявили, что наш город Ереван, 2800-летие которого мы отмечаем в этом году, является исторической территорией Азербайджана. Как и другие регионы Армении… Это «креативность», когда они постоянно угрожают применить силу. Быть может, они нашли новую уловку, чтобы объяснить, почему отказываются от предложений, сделанных странами-сопредседателями, на самом высоком уровне. Почему отказываются от принципов, известных предложений, содержащихся в пяти заявлениях президентов стран-сопредседателей, которые разработаны как единое целое», — отметил Налбандян.