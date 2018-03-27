Петербуржцы потребовали покарать всех причастных к трагедии в Кемерово
Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Петербуржцы дважды за день собирались вместе, чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в Кемерово. Трагедия унесла жизни не менее 64 человек.
Еще накануне в социальных сетях петербуржцы призывали городские власти объявить траур в регионе, последовав примеру нескольких других субъектов Федерации. Губернатор Георгий Полтавченко никак не отреагировал — возможно, он знал, что 28 марта федеральные власти объявят общенациональный траур. Прозвучали в сетях и другие призывы — прийти на Марсово поле и всем вместе почтить память погибших.
Смольный идею поддержал, правда, по какой-то причине не присоединился к уже возникшему движению, а организовал другую акцию — на час раньше на Дворцовой площади. Тысячи горожан пришли поддержать кемеровчан и на первую площадку, и на вторую.
Около 18:00 на Дворцовой появился Георгий Полтавченко. Губернатор возложил цветы к стихийному народному мемориалу у ограды Александровской колонны и удалился. По погибшим отслужили молебен — голоса священников усиливали с помощью аппаратуры. К этому моменту у «Александрийского столпа» уже собрались сотни горожан. Большинство молчали или тихо переговаривались между собой. Многим раздали церковные свечи. Горожане принесли с собой мягкие игрушки и гвоздики, ручейком текли к ограде монумента. «Кемерово, мы с тобой», — гласили надписи на редких плакатах.
«На нашу Родину пришла беда, погибли дети… Петербург вместе с Кемерово. Так много лет назад Кемерово спасал наших детей во время блокады», — напомнил со сцены вице-губернатор Константин Серов.
К микрофону подошла депутат заксобрания, актриса Анастасия Мельникова, но долго говорить не могла — сложно было бороться со слезами. «Так случилось, что в нашей стране миллионы умирали, чтобы спасти миллиарды. Остается молиться, что благодаря этим ангелам, которые два дня назад ушли, у кого-то включится мозг и душа, и они спасут миллионы других детей, что находятся в такой же опасности, наверное, и сегодня», — сказала она.
Горожан пригласили на сцену, чтобы выразить соболезнования. Но никто не решился. «Я бы выразила, но разревусь у микрофона», — прошептала одна из петербурженок своей спутнице. На Дворцовой объявили минуту молчания.
Акция продлилась полчаса. Желающие отправились на другую — назначенную на 19:00 на Марсовом поле, хотя большинство просто покинуло Дворцовую.
На Марсовом уже возлагали цветы и игрушки к Вечному огню. «Сколько было жертв?» — гласил один из плакатов у стихийного мемориала. Уже около 18:30 там собрались сотни людей. Неподалеку дежурили автозаки, на Марсовом поле скопились и десятки полицейских.
Здесь никаких речей не было. Люди плакали, подходили к Вечному огню, возлагали цветы. Большинством молчали. Некоторые обсуждали поведение властей Кемеровской области и «кортеж» Амана Тулеева, который якобы не мог проехать к месту трагедии.
«Нужно, чтобы вся эта коллективная мерзость была наказана. Каждый, от первого до последнего человека, кто подписывал решения, допустившие эту трагедию, должен быть наказан», — сказала одна из петербурженок.
В небо выпустили десятки белых шаров в память о погибших, последовав примеру некоторых других российских городов.
«Уважаемые граждане, информирую вас, что исполнительным органом власти местом траурной церемонии назначена Дворцовая площадь», — вдруг заявил в мегафон один из полицейских.
Это вызвало возмущение собравшихся. Дошло до словесной перепалки. «Вы говорите, что мы тут незаконно?», «Зачем там автозаки стоят?», «Вы здесь неуместны», — посыпалось со всех сторон.
Полицейские объясняли горожанам, что их задача — проинформировать, и никто петербуржцев от Вечного огня не прогоняет.
«Информировать вы нас должны так, чтобы не происходило подобных трагедий», — заявил им один из горожан.
Люди шли сплошным потоком от станции метро «Невский проспект» вплоть до 20:00. По оценкам наблюдателей, к этому моменту Марсово поле посетили более 1,5 тыс. человек. К 20:00 там осталось примерно 500 петербуржцев. Некоторые принялись скандировать «В отставку губернатора Кемеровской области!».
Правоохранители среагировали: предупредили, что здесь никто не согласовывал акцию протеста. Открытой конфронтации все же удалось избежать. Примерно к 21:00 все мирно разошлись.