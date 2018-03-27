Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 23:50 — ИА Регнум. Петербуржцы дважды за день собирались вместе, чтобы почтить память погибших в страшном пожаре в Кемерово. Трагедия унесла жизни не менее 64 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Детские игрушки

Еще накануне в социальных сетях петербуржцы призывали городские власти объявить траур в регионе, последовав примеру нескольких других субъектов Федерации. Губернатор Георгий Полтавченко никак не отреагировал — возможно, он знал, что 28 марта федеральные власти объявят общенациональный траур. Прозвучали в сетях и другие призывы — прийти на Марсово поле и всем вместе почтить память погибших.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Макаров

Смольный идею поддержал, правда, по какой-то причине не присоединился к уже возникшему движению, а организовал другую акцию — на час раньше на Дворцовой площади. Тысячи горожан пришли поддержать кемеровчан и на первую площадку, и на вторую.

Около 18:00 на Дворцовой появился Георгий Полтавченко. Губернатор возложил цветы к стихийному народному мемориалу у ограды Александровской колонны и удалился. По погибшим отслужили молебен — голоса священников усиливали с помощью аппаратуры. К этому моменту у «Александрийского столпа» уже собрались сотни горожан. Большинство молчали или тихо переговаривались между собой. Многим раздали церковные свечи. Горожане принесли с собой мягкие игрушки и гвоздики, ручейком текли к ограде монумента. «Кемерово, мы с тобой», — гласили надписи на редких плакатах.

«На нашу Родину пришла беда, погибли дети… Петербург вместе с Кемерово. Так много лет назад Кемерово спасал наших детей во время блокады», — напомнил со сцены вице-губернатор Константин Серов.

К микрофону подошла депутат заксобрания, актриса Анастасия Мельникова, но долго говорить не могла — сложно было бороться со слезами. «Так случилось, что в нашей стране миллионы умирали, чтобы спасти миллиарды. Остается молиться, что благодаря этим ангелам, которые два дня назад ушли, у кого-то включится мозг и душа, и они спасут миллионы других детей, что находятся в такой же опасности, наверное, и сегодня», — сказала она.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция солидарности на Марсовом поле

Дарья Драй ИА REGNUM Акция солидарности на Марсовом поле

Горожан пригласили на сцену, чтобы выразить соболезнования. Но никто не решился. «Я бы выразила, но разревусь у микрофона», — прошептала одна из петербурженок своей спутнице. На Дворцовой объявили минуту молчания.

Акция продлилась полчаса. Желающие отправились на другую — назначенную на 19:00 на Марсовом поле, хотя большинство просто покинуло Дворцовую.

На Марсовом уже возлагали цветы и игрушки к Вечному огню. «Сколько было жертв?» — гласил один из плакатов у стихийного мемориала. Уже около 18:30 там собрались сотни людей. Неподалеку дежурили автозаки, на Марсовом поле скопились и десятки полицейских.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечный огонь

Здесь никаких речей не было. Люди плакали, подходили к Вечному огню, возлагали цветы. Большинством молчали. Некоторые обсуждали поведение властей Кемеровской области и «кортеж» Амана Тулеева, который якобы не мог проехать к месту трагедии.

«Нужно, чтобы вся эта коллективная мерзость была наказана. Каждый, от первого до последнего человека, кто подписывал решения, допустившие эту трагедию, должен быть наказан», — сказала одна из петербурженок.

В небо выпустили десятки белых шаров в память о погибших, последовав примеру некоторых других российских городов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотни людей на Марсовом поле

«Уважаемые граждане, информирую вас, что исполнительным органом власти местом траурной церемонии назначена Дворцовая площадь», — вдруг заявил в мегафон один из полицейских.

Это вызвало возмущение собравшихся. Дошло до словесной перепалки. «Вы говорите, что мы тут незаконно?», «Зачем там автозаки стоят?», «Вы здесь неуместны», — посыпалось со всех сторон.

Полицейские объясняли горожанам, что их задача — проинформировать, и никто петербуржцев от Вечного огня не прогоняет.

«Информировать вы нас должны так, чтобы не происходило подобных трагедий», — заявил им один из горожан.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург скорбит

Люди шли сплошным потоком от станции метро «Невский проспект» вплоть до 20:00. По оценкам наблюдателей, к этому моменту Марсово поле посетили более 1,5 тыс. человек. К 20:00 там осталось примерно 500 петербуржцев. Некоторые принялись скандировать «В отставку губернатора Кемеровской области!».

Правоохранители среагировали: предупредили, что здесь никто не согласовывал акцию протеста. Открытой конфронтации все же удалось избежать. Примерно к 21:00 все мирно разошлись.