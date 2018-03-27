Тюмень, 27 марта, 2018, 22:03 — ИА Регнум. В Тюмени прошла акция памяти жертв страшного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Траурный митинг в Тюмени собрался стихийно, никаких организаторов и согласований с властями не было. На мероприятие, которое прошло у мемориала «Материнство», пришли более 700 человек.

Мероприятие продолжалось около часа — в спокойной и молчаливой обстановке. Иногда участники траурного митинга города обсуждали ужасную трагедию в Кемерово и переговаривались между собой о том, как они учат своих детей действовать в экстренной ситуации.

Тюменцы выпустили в небо воздушные шары в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Также они принесли цветы и игрушки к мемориалу «Материнство».