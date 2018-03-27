Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 21:49 — ИА Регнум. Информационная политика властей Кузбасса в кризисной ситуации после пожара в Кемерове оказалась абсолютно несостоятельной. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделились петербургские эксперты в сфере массовых коммуникаций. Они подчеркнули, что в информационное поле вообще практически не поступали внятные и достаточные данные со стороны властей.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы на акции солидарности с Кузбассом

«Что касается властей Кузбасса, и в частности позиции губернатора: я целый день задавалась вопросом, а где же администрация, где же ее представление о том, как выходить из создавшейся ситуации? Их информационная политика ниже всякой критики. Абсолютно несостоятельна», — подчеркнула доктор политических наук, заведующая кафедрой связей с общественностью в политике и государственном управлении Высшей школы журналистики СПбГУ Вера Ачкасова.

Она отметила, что такая недееспособность особенно характерна для отдельных субъектов Федерации, хотя можно говорить и о более широкой проблеме.

«Существуют так называемые региональные режимы, несмотря на выстроенную вертикаль власти. Конечно, нужно говорить о некой специфике функционирования властей и создания ими инфополя вокруг себя. В данном случае, мне кажется, существует достаточно слабое понимание у администрации, как вести себя в кризисных ситуациях», — сказала Ачкасова.

Причем, подчеркнула она, у Кемеровской области, к несчастью, было много возможностей отработать систему оперативного информирования граждан, так как это рискогенный регион, где постоянно возникают ЧП в угольной отрасли, а также в общем экономическом контексте. По мнению Веры Ачкасовой, отсутствие такой системы в первую очередь говорит о некомпетентности профильных чиновников.

«Думаю, на самом деле, речь идет в большей степени о низком уровне компетентности, а не о злом умысле. Те, кто стоят у истоков формирования информационной политики в регионе, не понимают, что от них требуется. Мы проводили исследование на примере Петербурга и Москвы, и эта проблема даже здесь имеет место. Далеко не всегда люди, которые занимаются этим видом деятельности, получали профильное образование или хотя бы имеют опыт такой работы. В Кузбассе проблема стоит очень остро, но это также и универсальная проблема», — добавила профессор.

Бывший декан факультета журналистики СПбГУ и экс-депутат Заксобрания Петербурга Марина Шишкина согласна с Ачкасовой в том, что чиновники показали полную неспособность к быстрому информированию граждан, однако, на ее взгляд, они также не понимают, зачем это вообще нужно.

«Зачем им идти в народ? От народа ничего не зависит. Их настоящее и будущее зависит не от воли людей, которые собрались в Кемерове и который час стоят на морозе. Поэтому, зачем с ними разговаривать? Поэтому и нет диалога. Это очень неперспективный вид коммуникации. Людей это раздражает и злит», — сказала Шишкина.

Она обратила внимание, как во время стихийного митинга в Кемерове у стен администрации вместо губернатора Амана Тулеева к собравшимся вышел его заместитель Сергей Цивилев, который заявил одному из кемеровчан, потерявшему в пожаре всю семью — жену, троих детей и сестру, — что тот «пиарится на трагедии», Тулеев же назвал собравшихся «бузотерами».

"И Цивилев заявил, что, мол, его не выбирают, а назначают. И тот факт, что Тулеев извинился не перед народом, а перед президентом… У них даже нет места простой человеческой скорби», — сказала Шишкина.

Она также убеждена, что государственные федеральные каналы намеренно не освещали трагедию в воскресенье, 25 марта, когда разворачивались трагические события в Кемерове.

«Всё горит уже, а по телевидению пляшут, поют, фильмы какие-то идут. В «Фейсбуке» у меня знакомая из Кемерова выкладывает на ленте, ужас, что творится, а по ТВ ничего особенного не сказали — так, небольшой пожар. К вечеру, когда стало понятно, что скрывать уже нельзя, начали что-то говорить. Это огромное преступление перед собственным народом. У информации есть такая особенность — она всё равно найдет путь, особенно с наличием социальных сетей. То, что они делают, — они совершают преступление, они не имеют права скрывать информацию как должностные лица, как чиновники», — заявила Марина Шишкина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека. Следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. Обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Опознаны тела 21 погибшего. По уголовному делу о пожаре в кемеровском ТЦ уже предъявлено обвинение пятерым задержанным.