Челябинск, 27 марта, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Жители Челябинска принесли множество цветов и игрушек к памятнику Орлёнку, где действует импровизированный мемориал в память о погибших при пожаре в Кемерове. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мемориал у памятника Орлёнку в Челябинске

У гранитного постамента — букеты гвоздик и хризантем, связки воздушных шаров, мягкие игрушки. Горят десятки лампадок.

В вечерние часы люди шли к памятнику вереницей. Клали цветы и мягкие игрушки и уходили, немного постояв. Среди них как семьи, так и молодежь: парни, девушки.

ИА REGNUM Мемориал у памятника Орлёнку в Челябинске

Южноуральцы оставляют слова соболезнования в соцсетях.

«Честно, просто вот душа наизнанку, — пишет в группе «Наш Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Мария К. — Чужая боль как своя собственная! Не могу даже представить состояние родителей… Сама мама и просто плачу!»

«Соболезнования родным и близким погибших. Челябинск скорбит вместе с вами», — такой комментарий оставила Маша К.

«Скорбим по всем, кто погиб. Боль и страдания близких не измерить. Держитесь», — написала Татьяна К.

ИА REGNUM Мемориал у памятника Орлёнку в Челябинске

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово погибли 64 человека, многие из которых — дети. 28 марта объявлено в России днем траура.

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