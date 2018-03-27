Кострома, 27 марта, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Сотни жителей Костромы собрались сегодня, 27 марта, в центре города, чтобы почтить память погибших в пожаре в Кемерово. На скамейках у Ботниковского сквера установлен небольшой плакат «Кемерово 25.03.2018 мы скорбим с вами», передает корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Жители Костромы несут цветы, свечи и мягкие игрушки

Люди пришли с цветами, свечами, мягкими игрушками. Горожане приходят поодиночке, с друзьями и детьми.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Траурное мероприятие проходит в полной тишине

На лицах костромичей видны слезы. Траурное мероприятие проходит в полной тишине.

Григорий Михайлов ИА REGNUM Кострома скорбит по жертвам в Кемерово

В Костроме отменены праздничные мероприятия. на другой день перенесен концерт, посвященный празднованию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, в костромском драмтеатре отменена премьера спектакля «Иванов», которая должна был пройти сегодня в честь Международного Дня театра.

Григорий Михайлов ИА REGNUM «Коррупция убивает»

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. В огне погибло как минимум 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлено в России днем траура.