Вашингтон, 27 марта, 2018, 20:53 — ИА Регнум. В США рассекречен внешний облик беспилотного воздушного топливозаправщика MQ-25 Stingray, разработкой которого занимается одно из подразделений корпорации Lockheed Martin.

Анонимный фотограф MQ-25 Stingray

Фотографии нового беспилотника «рассекретило» подразделение Skunk Works на страницах журнала Popular Mechanics.

Издание напоминает, что этот аппарат начали разрабатывать по заказу ВМС США по программе UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike) и изначально он задумывался как беспилотный бомбардировщик-невидимка, неуязвимый для систем ПВО противника. Бомбардировщик создавался под обозначением RAQ-25.

Однако в 2016 году ВМС США изменили требования к палубному беспилотнику и проект был переименован в MQ-25 Stingray беспилотный топливозаправщик. Стелс-покрытие для этого летательного аппарата не предусмотрено, а также он лишен возможности нести какое-либо вооружение.

Показанный аппарат MQ-25 Stingray внешне сильно напоминает стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, существенно уступая ему в размерах.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы США достаточно широко применяют ударные беспилотники дальнего радиуса действия. Не исключено, что MQ-25 Stingray создается для увеличения дальности действия ударных дронов.