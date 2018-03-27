Лондон, 27 марта, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В Лондоне возложили цветы к посольству России в Великобритании в знак траура по погибшим в городе Кемерово, передаёт 27 марта корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Илларион Гирс К посольству России в Великобритании принесли цветы и мягкие игрушки

Илларион Гирс В Лондоне почтили память жертв трагедии в Кемерове

К посольству принесли не только цветы, но и мягкие игрушки.

Илларион Гирс Цветы в память о жертвах кемеровской трагедии

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. 28 марта в России объявлено днём траура. Акции памяти жертв кемеровской трагедии проходят по всей России.

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