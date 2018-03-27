Калуга, 27 марта, 2018, 20:41 — ИА Регнум. В Калуге прошла акция памяти жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». На митинг, который провели вечером 27 марта на Театральной площади областного центра собралось порядка тысячи горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nikatv.ru Траурный митинг открыл губернатор Анатолий Артамонов

У импровизированного мемориала, созданного на ступеньках областного драматического театра, калужане и гости города зажгли свечи и возложили красные гвоздики. Дети принесли игрушки. После минуты молчания на митинге выступил губернатор области Анатолий Артамонов.

«Этот трагический случай должен стать назиданием всем нам, чтобы нигде не было возможным повторение такой трагедии. И мы должны быть предельно осторожны, чтобы такое не происходило. Сегодня мы вместе с теми, кого постигло горе. И мы говорим: «Мы с вами, Кемерово! Мы всегда готовы прийти на помощь, какая от нас потребуется», — сказал глава калужского региона.

Кроме жителей города, слова сочувствия и поддержки родственникам погибших в кемеровской трагедии также выразили глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, председатель законодательного собрания области Виктор Бабурин, руководитель калужского центра социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее» Татьяна Ивкина.

В течении дня в храмах Калужской епархии прошли заупокойные службы по погибшим в результате пожара кемеровчанам.

Напомним, в связи с трагедией в Кемерово 28 марта в России объявлен Днём национального траура.