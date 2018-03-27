Бухарест, 27 марта, 2018, 20:17 — ИА Регнум. «Разве у нас не хватает храбрости, чтобы сказать открыто, чего мы хотим? Чтобы не было сомнений, я скажу честно и открыто: я хочу объединения с Молдавией», — заявил спикер палаты депутатов парламента Румынии, лидер правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня на торжественном заседании парламента в честь 100-летия «великого объединения» — румынской оккупации Бессарабии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Agora.md Флаги Румынии и Молдавии

Он обратился к гостям из Молдавии — спикера парламента Андриану Канду и вице-премьеру Юрию Лянкэ — с призывом брать пример с тех, кто сто лет назад поддержал присоединение Бессарабии к Румынии. «Хочу, чтобы мы были вместе в Европе, как единая нация», — добавил Драгня.

Канду от ответной реплики воздержался, но в своем выступлении заявил, что «спустя 100 лет после объединения в 1918 году мы опять сталкиваемся с желанием некоторых решать за нас — как нам жить и куда идти». «Посредством современных инструментов гибридной войны и пропаганды предпринимаются попытки показать нашим гражданам, что их место не в большой европейской семье, а в другом месте», — продолжил молдавский спикер.

Россия, по его словам, «искажает румынские и европейские ценности», а «пропагандистская война подрывает суверенитет и независимость Республики Молдова, преследуя цель вернуть страну в российское геополитическое пространство».

Президент Румынии Клаус Йоханнис отказался от участия в мероприятии, но прислал приветственное послание, в котором высказался в поддержку «европейского пути» Молдавии.

Карта Молдавской АССР c указанием румынской оккупации Бессарабии

Председатель верхней палаты парламента Кэлин Попеску-Тэричану выразил, что в Кишиневе и Бухаресте найдется смелость повторить объединение. Решение на этот счет, по его словам, могут принять парламенты двух стран.

Справка ИА REGNUM.

В 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию, которая с 1812 года являлась частью России и до оккупации никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР.