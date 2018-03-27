Саранск, 27 марта, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Память погибших при пожаре в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня» пришли почтить сотни жителей Саранска. Стихийный мемориал образовался у памятника павшим в Великой Отечественной войне на площади Победы.

E-mordovia.ru Мэр Саранска Петр Тултаев, председатель правительства Мордовии Владимир Сушков и глава республики Владимир Волков

По призыву, распространенному через социальные сети, жители столицы Мордовии несут к мемориалу цветы, свечи и детские игрушки.

Также возложили цветы к памятнику глава республики Владимир Волков, мэр Саранска Петр Тултаев и председатель правительства Владимир Сушков.

«Это наше общее горе, это наша общая беда. Трагедия отозвалась болью не только для жителей Кемеровской области, но и для жителей Мордовии, всей страны. Соболезную всем родным и близким пострадавших», — сказал глава Мордовии.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в связи с произошедшей трагедией.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По разным данным, число погибших составляет 64 человека, среди которых есть дети в возрасте от 5 лет. 13 человек на сегодня госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

После пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям, идет расследование. Задержаны и допрошены четверо подозреваемых.