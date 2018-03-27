Сыктывкар, 27 марта, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Траурная акция в память о погибших в результате пожара в Кемерово состоялась 27 марта в Сыктывкаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

В 18:00 по местному времени на площадке перед зданием Центрального бассейна собрались около полутора тысячи человек. Сыктывкарцы принесли цветы и детские игрушки, а также зажгли свечи в память о жертвах трагедии.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим прочитал молитвы за упокой погибших. Акция завершилась минутой молчания.

Напомним, в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

28 марта в России объявлено днём общенационального траура по погибшим.