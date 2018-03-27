Йошкар-Ола, 27 марта, 2018, 19:40 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле прошла траурная акция памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Более 1,5 тыс. человек пришли на главную площадь столицы Марий Эл, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба главы Марий Эл Митинг в Йошкар-Оле: жители города выпустили в небо белые шары

Жители города пришли с цветами, свечами, детскими игрушками. Многие принесли плакаты с надписями: «Кемерово, мы с тобой», «Скорбим».

Также участники траурного мероприятия держали в руках белоснежные воздушные шарики.

Митинг в поддержку жителей Кемерово, которые потеряли родных, а также с пожеланиями скорейшего выздоровления пострадавшим завершился минутой молчания.

Затем все белые шары были выпущены в небо.

Напомним, накануне глава Марий Эл Александр Евстифеев направил телеграмму со словами соболезнования губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта загорелся ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. По разным данным, число погибших составляет 64 человека, среди которых есть дети в возрасте от 5 лет. 13 человек на сегодня госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии.

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв метров. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по трем статьям, идет расследование. Задержаны и допрошены четверо подозреваемых.