Ульяновск, 27 марта, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 27 марта, стартовали мероприятия всероссийского проекта по поиску перспективных технологических решений. Они будут идти два дня. В открытии принял участие губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Ulgov.ru Открыл мероприятие губернатор Сергей Морозов

Открывая мероприятие, глава региона выразил уверенность, что за два дня совместной работы «мы сможем совместно найти решения многих актуальных вопросов».

«Чтобы произошло соединение идеи с бизнесом, чтобы проект «выстрелил», заработал, нужна особая экосреда. Путь от детского увлечения до лаборатории, от изобретения до собственного бизнеса должен быть комфортным. Мы в Ульяновской области поняли это и целенаправленно развиваем инновационную активность», — подчеркнул губернатор Сергей Морозов, отметив, что в настоящее время в регионе доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте составляет порядка 30%, что является «высоким показателем».

Губернатор также подчеркнул, что регион хотят сделать «по-настоящему конкурентоспособной территорией, поэтому внимательно отнеслись ко всем моментам, связанным с технологической революцией»:

«Мы намерены создать самую передовую нормативно-правовую базу, которую сейчас по крупицам формируем с использованием как с российского, так и зарубежного опыта. Второе — нам важно сформировать команду единомышленников, в первую очередь, это люди, которые занимаются образованием и воспитанием подрастающего поколения с раннего возраста. Третье — создать инфраструктуру, которая позволяла бы ребятам не только видеть инновации на экране, в теории, а самим заниматься прототипированием, робототехникой, воплощением своих идей. И четвертое — это обеспечение особой атмосферы творческого подъёма. Стартап-тур — это уникальная возможность для молодых инноваторов получить поддержку для воплощения своих разработок».

Сергей Морозов выразил надежду на то, что многие из представленных здесь проектов будут коммерциализированы и станут реализовываться в том числе на территории нашего региона.

Отметим, программа мероприятия включает деловую и образовательную часть, а также конкурс стартап-проектов. В рамках деловой программы эксперты и представители бизнеса обсудят механизмы внедрения цифровой экономики и задачи по развитию женского предпринимательства. Участники образовательного блока смогут получить исчерпывающую информацию, как с нуля создать успешный бизнес, привлечь финансирование, оформить патент. С момента открытия мероприятия порядка 20 стартаперов зарегистрировались в менторской сессии «Испытание на прочность. Правдорубы о твоем проекте». Они смогут представить свою разработку инвесторам и экспертам и получить советы по её улучшению.

«Ульяновскую область со стартап-туром «Открытые инновации» мы посещали четыре года назад, и действительно интересно посмотреть, как здесь развивается инновационная экосистема. Сегодня на деловом завтраке с губернатором Сергеем Морозовым нам рассказали не просто о планах, а о том, какая работа проводится в регионе, как развиваются международные связи, инновационные центры, и я очень впечатлен. Конечно же, технологии, создание новых компаний и рабочих мест — одна из главных целей этого мероприятия. Мы также хотели бы донести до каждого жителя региона, до родителей, что им необходимо помогать своим детям становиться предпринимателями, нужно подталкивать к этому», — сказал советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

Напомним, в этом году Ульяновск стал седьмым пунктом маршрута из 11 российских городов. Ранее регион принимал стартап-тур в 2014 году. Треки стартап-тура пересекаются со стратегическими приоритетами развития Ульяновской области: это IT, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальный трек и зеленая энергетика. Мероприятие является частью региональной программы Года умных технологий и креативных индустрии, который проводится Ульяновской области по инициативе Сергея Морозова.

Во второй день, 28 марта, эксперты фонда «Сколково» рассмотрят проекты, которые предварительно были зарегистрированы на сайте и отобраны для презентации. Как сообщил министр развития конкуренции и экономики региона Рустем Давлятшин, на данный этап вышли 38 разработок, в том числе 11 из Ульяновской области.

В частности, самый молодой участник из региона, ученик 10 класса гимназии №1 Данис Алукаев представит свой проект «Разработка бюджетной системы трекинга конечностей пациента в пространстве» в рамках IT-трека. По его словам, на данный момент он представит технологию, в дальнейшем при наличии прототипа будет разработана бизнес-модель, а также выстроено взаимодействие с инвесторами.

В результате в каждом из четырех треков будут определены победители, которые получат возможность представить инвесторам и индустриальным партнерам свои инновационные решения на конференции Start-up Village в Москве и побороться за приз в пять миллионов рублей.