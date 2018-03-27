11 ульяновских проектов рассмотрят на стартап-туре «Открытые инновации»
Ульяновск, 27 марта, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 27 марта, стартовали мероприятия всероссийского проекта по поиску перспективных технологических решений. Они будут идти два дня. В открытии принял участие губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
Открывая мероприятие, глава региона выразил уверенность, что за два дня совместной работы «мы сможем совместно найти решения многих актуальных вопросов».
«Чтобы произошло соединение идеи с бизнесом, чтобы проект «выстрелил», заработал, нужна особая экосреда. Путь от детского увлечения до лаборатории, от изобретения до собственного бизнеса должен быть комфортным. Мы в Ульяновской области поняли это и целенаправленно развиваем инновационную активность», — подчеркнул губернатор Сергей Морозов, отметив, что в настоящее время в регионе доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте составляет порядка 30%, что является «высоким показателем».
Губернатор также подчеркнул, что регион хотят сделать «по-настоящему конкурентоспособной территорией, поэтому внимательно отнеслись ко всем моментам, связанным с технологической революцией»:
«Мы намерены создать самую передовую нормативно-правовую базу, которую сейчас по крупицам формируем с использованием как с российского, так и зарубежного опыта. Второе — нам важно сформировать команду единомышленников, в первую очередь, это люди, которые занимаются образованием и воспитанием подрастающего поколения с раннего возраста. Третье — создать инфраструктуру, которая позволяла бы ребятам не только видеть инновации на экране, в теории, а самим заниматься прототипированием, робототехникой, воплощением своих идей. И четвертое — это обеспечение особой атмосферы творческого подъёма. Стартап-тур — это уникальная возможность для молодых инноваторов получить поддержку для воплощения своих разработок».
Сергей Морозов выразил надежду на то, что многие из представленных здесь проектов будут коммерциализированы и станут реализовываться в том числе на территории нашего региона.
Отметим, программа мероприятия включает деловую и образовательную часть, а также конкурс стартап-проектов. В рамках деловой программы эксперты и представители бизнеса обсудят механизмы внедрения цифровой экономики и задачи по развитию женского предпринимательства. Участники образовательного блока смогут получить исчерпывающую информацию, как с нуля создать успешный бизнес, привлечь финансирование, оформить патент. С момента открытия мероприятия порядка 20 стартаперов зарегистрировались в менторской сессии «Испытание на прочность. Правдорубы о твоем проекте». Они смогут представить свою разработку инвесторам и экспертам и получить советы по её улучшению.
«Ульяновскую область со стартап-туром «Открытые инновации» мы посещали четыре года назад, и действительно интересно посмотреть, как здесь развивается инновационная экосистема. Сегодня на деловом завтраке с губернатором Сергеем Морозовым нам рассказали не просто о планах, а о том, какая работа проводится в регионе, как развиваются международные связи, инновационные центры, и я очень впечатлен. Конечно же, технологии, создание новых компаний и рабочих мест — одна из главных целей этого мероприятия. Мы также хотели бы донести до каждого жителя региона, до родителей, что им необходимо помогать своим детям становиться предпринимателями, нужно подталкивать к этому», — сказал советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.
Напомним, в этом году Ульяновск стал седьмым пунктом маршрута из 11 российских городов. Ранее регион принимал стартап-тур в 2014 году. Треки стартап-тура пересекаются со стратегическими приоритетами развития Ульяновской области: это IT, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальный трек и зеленая энергетика. Мероприятие является частью региональной программы Года умных технологий и креативных индустрии, который проводится Ульяновской области по инициативе Сергея Морозова.
Во второй день, 28 марта, эксперты фонда «Сколково» рассмотрят проекты, которые предварительно были зарегистрированы на сайте и отобраны для презентации. Как сообщил министр развития конкуренции и экономики региона Рустем Давлятшин, на данный этап вышли 38 разработок, в том числе 11 из Ульяновской области.
В частности, самый молодой участник из региона, ученик 10 класса гимназии №1 Данис Алукаев представит свой проект «Разработка бюджетной системы трекинга конечностей пациента в пространстве» в рамках IT-трека. По его словам, на данный момент он представит технологию, в дальнейшем при наличии прототипа будет разработана бизнес-модель, а также выстроено взаимодействие с инвесторами.
В результате в каждом из четырех треков будут определены победители, которые получат возможность представить инвесторам и индустриальным партнерам свои инновационные решения на конференции Start-up Village в Москве и побороться за приз в пять миллионов рублей.