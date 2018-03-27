Липецк, 27 марта, 2018, 19:32 — ИА Регнум. В городе Липецке люди собрались почтить память жертв пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает 27 марта корреспондент ИА REGNUM.

Photo 2018-03-27 18-06-49

В траурном мероприятии приняли участие многие жители города. В Верхнем парке на улице Ленина, куда люди приносили свечи, цветы и детские игрушки, единовременно присутствовало не менее полутора-двух тыс. человек. Их общую численность подсчитать было невозможно.

Photo 2018-03-27 18-06-49

Напомним, жертвами пожара 25 марта стали не менее 64 человек. Среди погибших много детей. Окончательное число жертв пока не установлено, так как продолжается разбор завалов на месте катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел сильный пожар. В результате пренебрежительного отношения собственников центра и его персонала к правилам и нормам противопожарной безопасности погибли десятки людей, в том числе много детей.

Расследование причин и подробностей трагедии продолжается.

Согласно указа главы российского государства Владимира Путина 28 марта в России объявлен общенациональный траур.