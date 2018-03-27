Смоленск, 27 марта, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, проходит 27 марта в Смоленске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Траурное мероприятие в Смоленске, посвящённое памяти погибших в Кемерове

Местные жители ещё накануне вечером начали приносить цветы, детские игрушки и зажигать поминальные свечи перед зданием торгового центра «Макси».

Сегодня здесь же состоялась заупокойная лития по погибшим в Кемерове. Почтить память жертв трагедии пришли более 600 жителей Смоленска.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимня вишня» в центре Кемерова произошёл крупный пожар. Пламя быстро распространилось по территории здания, в котором, как установлено, имелись многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности.

В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человек, в том числе 41 ребёнок.

28 марта объявлено в России днём общенационального траура по погибшим в Кемерове.