Псков, 27 марта, 2018, 19:18 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 27 марта, у памятника княгине Ольге в Детском парке, где жители города организовали стихийный мемориал в память о жертвах пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», состоялся траурный митинг. Он начался с панихиды по погибшим.

Pskov.ru Стихийный мемориал памяти в Пскове

Как сообщает пресс-служба города Пскова, среди сотен псковичей, пришедших почтить память погибших, были студенты, школьники, представители общественных организаций и власти. К стихийному мемориалу, куда жители города приносят цветы, игрушки и зажигают свечи, возложил цветы и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

«Погибли десятки людей. Очень страшно и горестно, что среди них было много детей. От имени администрации Псковской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с Кемерово, Кемеровской областью, вместе со всей страной», — сказал он.

Врио главы региона отметил, что сейчас главная задача — провести работу над ошибками и сделать всё, чтобы такие трагедии в будущем не повторялись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области во всех торговых центрах, учебных и дошкольных учреждениях пройдут проверки. Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверят соответствие зданий требованиям пожарной безопасности, также состоятся учебные тренировки по эвакуации.

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Напомним, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним официальным данным, погибли 64 человека, в их числе — 41 ребенок. В больницах находятся более 10 пострадавших. 28 марта в Российской Федерации объявлено днем траура.

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