Тбилиси, 27 марта, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Грузинские неправительственные организации Центр изучения и мониторинга прав человека (ЕМС) и Институт толерантности и многообразия (TDI) выражают протест против передачи армянской церкви в Тбилиси в собственность патриархии Грузии. Свою позицию по этому вопросу они выразили на встрече, которая состоялась по инициативе неправительственного сектора 27 марта и в которой принимали участие представители дипломатического корпуса, правозащитных организаций, искусствоведы и лидеры религиозных объединений.

civilnet.am Церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) в Тбилиси

Здание церкви Пресвятой Богородицы, известной под названием церкви Тандоянц, находится на проспекте Агмашенебели. До 1924 года она принадлежала Армянской апостольской церкви в Грузии, но решением президиума Тбилисского исполкома от 1924 года была конфискована и закрыта, а 12 августа 1927 года передана в распоряжение исполкома, и с тех пор в этом здании функционировали различные учреждения.

После распада СССР и обретения Грузией независимости эта церковь перешла в собственность государства. Грузинская епархия Армянской апостольской церкви все эти годы безуспешно требовала ее возвращения, но до 2017 года и патриархия Грузии никаких претензий на эту церковь не заявляла. И лишь 23 июня прошлого года патриархия обратилась в Национальное агентство публичного реестра министерства юстиции Грузии с заявлением о регистрации этой церкви как собственности патриархии Грузии. По утверждению ГПЦ, ранее на этом месте находились развалины грузинской церкви. До этого патриархия обратилась к министерству экономики и устойчивого развития Грузии и потребовала аннулирования регистрации церкви в собственности государства. 10 июля 2017 года Национальное агентство госимущества Грузии издало приказ, на основании которого государственная собственность на эту церковь была аннулирована, а 26 июля здание было зарегистрировано как собственность патриархии Грузии.

Представители неправительственных организаций считают это решение поспешным и небоснованным и заявляют, что оно было принято без изучения документов и обстоятельств, только на основании информации, полученной от патриархии.

В настоящее время патриархия Грузии проводит на территории церкви интенсивные работы, причем, по заявлению представителей неправительственного сектора, методы и масштабы этих работ принимают незаконный характер и направлены на стирание армянского следа в этом сооружении.

Более того, со ссылкой на СМИ представители ЕМС и TDI сообщили, что в феврале 2018 года из фундамента крепости Нарикала был выкопан старый кирпич, который перевезли на территорию церкви Тандоянц, чтобы построить там новую грузинскую православную церковь.

ЕМС и TDI считают действия патриархии незаконными и призывают государство к соблюдению стандартов защиты прав человека и возвращению церкви ее историческому собственнику. Юристы этих организаций взялись за защиту интересов Грузинской епархии Армянской апостольской церкви в суде и перед соответствующими административными органами. Они надеются, что сегодняшняя встреча и широкое информирование местной и международной общественности будут способствовать решению проблемы.