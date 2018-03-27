Великий Новгород, 27 марта, 2018, 19:09 — ИА Регнум. В Великом Новгороде жители города выражают свои соболезнования трагедии, произошедшей в Кемерово, сообщает 27 марта корреспондент ИА REGNUM.

Траурная акция в Великом Новгороде собрала сотни горожан

Траурная акция в Великом Новгороде собрала сотни горожан

Тысячи людей приняли участие в траурном митинге, посвященном памяти жертв пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». К стихийному памятному знаку новгородцы принесли цветы, свечи и детские игрушки.

Народный мемориал у Новгородского кремля

В Софийском кафедральном соборе новгородского кремля прошла панихида по погибшим.

Страшная трагедия, в ходе которой погибли не менее 64 человек среди которых много детей, не оставила равнодушными жителей древнего города.

Траурная акция в Великом Новгороде собрала сотни горожан

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел сильный пожар, в результате которого погибли не менее 64 человек, среди которых много детей.

Причины и подробности трагедии выясняют сотрудники СК, МЧС и экстренных служб.

По указу президента РФ Владимира Путина 28 марта в России объявлен днем общенационального траура.