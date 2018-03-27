Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В ходе массовой акции «Кемерово, мы с тобой!» на Дворцовой площади Санкт-Петербурга собравшиеся почтили минутой молчания память детей и взрослых, ставших жертвами чудовищного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Молебен перед акцией «Кемерово, мы с тобой!» в Петербурге

В ходе акции выступили представители городских властей и общественные деятели. Цветы к народному мемориалу у ограды Александровской колонны возложили в частности, председатель Заксобрания Вячеслав Макаров, вице-губернаторы Александр Говорунов и Константин Серов.

Отметим, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко возложил цветы к мемориалу незадолго до начала акции на Дворцовой площади.

К микрофону на площади вышли глава Общественной палаты Петербурга Нина Кукурузова, депутат Заксобрания, актриса Анастасия Мельникова и другие петербуржцы.

Выступавшие напомнили о том, как кемеровчане спасали ленинградских детей, вывезенных из блокадного города в годы Великой Отечественной войны, и благодарили жителей Кузбасса за спасение ленинградцев.

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«На нашу Родину пришла беда, погибли дети… Петербург вместе с Кемерово. Так много лет назад Кемерово спасал наших детей во время блокады», — сказал вице-губернатор Константин Серов.

Депутат и актриса Анастасия Мельникова обратилась к собравшимся с такими словами:

«Так случилось, что в нашей стране миллионы умирали, чтобы спасти миллиарды. Остается молиться, чтобы эти ангелы, которые ушли от нас два дня назад, чтобы, благодаря им, у кого-то включится мозг и душа, и они спасут миллионы тех, кто находятся в такой же опасности, наверное, и сегодня…»

Мельникова ушла со сцены, не сдерживая слёз.

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Собравшимся предложили выйти к микрофону, чтобы поделиться своими чувствами по поводу случившегося в Кемерово и выразить свою скорбь.

«Я бы выразила, но я разревусь у микрофона», — прошептала в толпе своей спутнице одна из горожанок.

После митинга петербуржцы продолжают возлагать цветы к народному мемориалу и постепенно расходятся.

В 19:00 еще одна памятная акция начнется на Марсовом поле.