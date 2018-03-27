Горно-Алтайск, 27 марта, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Тысячи жителей Республики Алтай сегодня, 27 марта, пришли на площадь Ленина в Горно-Алтайске, чтобы почтить память жертв страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Наталья Сладкова Вечер скорби в Горно-Алтайске

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Как сообщила ИА REGNUM волонтёр Наталья Сладкова, люди приносили с собой на вечер скорби мягкие игрушки, цветы, конфеты, свечи.

«Пришло очень много людей, неожиданно много для нашего маленького города — порядка 3 тысяч человек. Кто-то приходил с белыми и чёрными шарами. Были и представители властей», — рассказала волонтёр.

По её словам, люди пришли на площадь, чтобы поддержать кемеровчан:

«Потому что в такой беде оставаться одним нельзя. Это действительно очень страшная беда. Мы разделяем с кемеровчанами эту боль».

Наталья Сладкова подчеркнула, что на вечере скорби в Горно-Алтайске было много детей. Они приносили свои рисунки, чтобы поддержать жителей столицы Кузбасса, переживших страшную трагедию. По последним озвученным в СМИ данным, в кемеровском ТЦ погиб 41 ребёнок. «Детям из Кемерова», — написано на одном из рисунков.

Наталья Сладкова Дети приносили на вечер скорби свои рисунки. «Детям Кемерова», — написано на одном из них.

Мероприятие в Горно-Алтайске организовали волонтёры.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове начался пожар в ТЦ «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека. По последним данным Следственного комитета РФ, на данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Опознаны тела 21 погибшего.

27 марта жители Кемерова вышли на стихийный митинг и потребовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

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