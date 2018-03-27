Нью-Йорк, США, 27 марта, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за продление мандата миротворческой миссии в Конго (МООНСДРК), 27 марта передает агентство Associated Press.

Daniel Košinár Голубые каски миротворцев

Миссия ООН в Конго размещена в связи с десятилетиями этнических столкновений в африканской стране.

МООНСДРК, которая насчитывает более 16 тыс. военнослужащих и 1300 полицейских, ежегодно обходится организации в $1,1 млрд.

Кроме того, миссия ООН в Конго является одной из самых тяжелых и опасных для организации в мире.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 году на базу миротворцев ООН в Конго совершили нападение сепаратисты провинции Северной Киву. В результате нападения погибли 16 бойцов миссии.

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