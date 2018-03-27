Киев, 27 марта, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 марта, в Житомирской области (граничит с Киевской областью, Украина) в ходе обысков правоохранители обнаружили около 200 единиц рабочей специальной и военной техники советских времен. Среди изъятой техники есть военный тягач БАЗ, БМП, БТРы и грузовые машины.

Пресс-служба нацполиции Украины Обнаруженная техника

Как информирует пресс-служба национальной полиции Украины, склад с похищенной техникой был обнаружен полицейскими в ходе расследования повреждения магистрального нефтепровода.

«Работники специальной полиции и других подразделений полиции области под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств. Среди выявленной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, КУНГи, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее», — говорится в сообщении.

Кому принадлежит техника — пока неизвестно, но выяснилось, что в интернете физлицо разместило объявление о ее продаже. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Полиция инициировала наложение ареста на найденную технику до выяснения всех обстоятельств.

Кроме того, спикер нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко затруднилась назвать происхождение и назначение данной техники.

«В ходе досудебного расследования криминального производства полицейские провели обыски. Изъято около 200 единиц специальной и военной техники. В настоящее время проводятся следственные действия для установления происхождения этой техники. Пока рано говорить о её назначении и происхождении. Нужно проверить очень большой объем информации. Среди изъятой техники БТРы, БМП, грузовые автомобили, КУНГИ, автоцистерны, прицепы и полуприцепы, спецтехника для транспортирования людей по суше и по воде. На вид она не похожа на списанную технику, но всё надо проветрить. Назначены соответствующие экспертизы. Также проводится комплекс действий под руководством военной прокуратуры», — добавила Ващенко 27 марта в эфире «112 Украина».

В свою очередь советник президента Украины Юрий Бирюков пояснил, что найденная в Житомирской области спецтехника ранее была легально продана решением правительства Юлии Тимошенко от 2008 года и не числится на балансе вооруженных сил Украины. Он напомнил, что 10 лет назад решением кабмина самолеты Миг-29 «в практически идеальном состоянии» были оценены в 1,5 млн грн. (3 млн долл. по курсу 2008 года), а противотанковый зенитно-ракетный комплекс «Стрела» — в 65 тыс. грн. (13 тыс. долл.).

Бирюков заявил, что теперь вернуть легально военную технику в ряды ВСУ невозможно, поскольку она легально продана через аукцион решением кабмина и приказом минобороны.

«Изъятие у физлиц — только во время военного положения. Во время особого периода — мобилизация у юридических лиц, с возвратом… Два десятка лет армию потрошили, открыто, демонстративно, при общественной поддержке и с соблюдением всех процедур. Подпись Тимошенко на документе есть, с визами всех курирующих», — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Он также заверил, что служба тыла генштаба ВСУ проверила серийные номера обнаруженной техники.

«Ни одного серийного номера машины не значится на учете тыла за последние 10 лет», — подытожил Бирюков.

В то же время политический эксперт Андрей Багинский допустил, что техника могла быть похищена с военного склада.

«Я боюсь, что это только верхушка айсберга и масштабы воровства на военных складах могут быть намного большими… Пока отсутствует комплексное расследование таких преступлений. Государство должно пресекать подобное, учитывая, в каких условиях мы оказались. Мы видим сотни единиц военной техники, которой сложно дать экспертизу, что это за техника и каковы были цели её появления», — добавил Багинский в эфире канала «112 Украина».

Как сообщалось, в 2017 году ВСУ получили 2650 единиц вооружения и техники за счет закупки и модернизации.

«На 7 млрд гривен (266 млн долл.) мы закупили вооружения и модернизировали военную технику, в соответствии с государственным оборонным заказом. Это дало нам возможность поставить и модернизировать 2650 единиц вооружения и техники. Это управляемые средства поражения, средства разведки и наблюдения, ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение и техника тому подобное. Кроме того, это и дефицитные боеприпасы, которые были нужны для поддержания боеспособности ВСУ», — рассказал министр обороны Украины Степан Полторак во время заседания комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.