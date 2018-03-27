Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 18:18 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга началась акция в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на площадь пришли несколько сотен петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция «Кемерово, мы с тобой!» в Санкт-Петербурге

Они собрались у Александровской колонны в центре площади. В руках у людей церковные свечи и гвоздики.

На Дворцовой начался православный молебен в память об успопших и во здравие тех, кто пострадал при пожаре. Голоса священников усиливаются аппаратурой.

Петербуржцы стоят молча, слушают молебен, ждут своей очереди возложить цветы к народному мемориалу у ограды «Александрийского столпа».

Также на площадь пришли курсанты, они выстроились вдоль Зимнего дворца, а затем подошли к колонне, почтив память жертв пожара в столице Кузбасса.

Символики и плакатов на площади нет, кроме двух баннеров «Кемерово, мы с тобой». Эти же слова проецируются на передвижном экране.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, некоторые кафе и рестораны на Невском проспекте и вблизи Дворцовой площади выключили музыку и вывели на телеэкраны в залах изображение траурной свечи.