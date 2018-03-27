Лондон, 27 марта, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Замглавы британского МИДа назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «несчастным маленьким червяком» и потребовал его выдачи властям Великобритании, 27 марта передает агентство Reuters.

Snapperjack Джулиан Ассанж на балконе эквадорского посольства

Алан Дункан, помощник Бориса Джонсона, сделал заявление об Ассанже в ходе выступления в Палате общин.

«Очень жаль, что Джулиан Ассанж остается в посольстве Эквадора. Придет время, когда этот несчастный маленький червяк выйдет из посольства и отдастся британскому правосудию», — заявил Дункан.

Напомним, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж скрывается от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Вестминстерский суд в Лондоне отказался отменить ордер на арест Ассанжа.