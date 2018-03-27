Ярославль, 27 марта, 2018, 17:34 — ИА Регнум. 27 марта в Ярославской области был сформирован региональный оргкомитет предварительного голосования, который будет обеспечивать прозрачность процедуры и следить за соблюдением всеми участниками принципов открытости, прозрачности и легитимности. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт «Единой России» в Ярославской области Заседание оргкомитета

Жителей Ярославской области, которые еще не успели «отойти» от президентских выборов, ждет очередная избирательная кампания — на этот раз в областную думу. Она стартует на следующей неделе.

Выдвижение и регистрация участников предварительного голосования «Единой России» начнется 2 апреля и продлится до 8 мая. Участниками партийной процедуры могут стать члены или сторонники «Единой России», либо беспартийные граждане, достигшие 18 лет. К предварительному голосованию не будут допущены кандидаты, имеющие судимость.

С 13 апреля по 27 мая все кандидаты смогут принять участие в дебатах, где у них будет возможность рассказать о программе, с которой они идут на предстоящие выборы, а также представить конкретные инициативы решения ключевых проблем, волнующих горожан.

Единый день предварительного голосования пройдет 3 июня. В этот день «Единая Россия» определит кандидатов на выборы регионального законодательного собрания, а также на выборы глав поселений, депутатов городских и сельских поселений, городского округа Рыбинск. Сами выборы пройдут 9 сентября 2018 года.