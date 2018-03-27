Киев, 27 марта, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Более 700 случаев заболевания корью за прошндшую неделю было зафиксировано на территории Украины, доведя общее число заболевших с 1 января 2018 года до отметки, превышающей восемь тыс. человек, сообщает 27 марта пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Пресс-служба отмечает, что с 1 января 2018 года на Украине заболели корью 8 434 человека из которых 5 478 — дети.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 12-ю неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей. Всего в течение 12 недель 2018 года корью заболели 8434 человека — 2956 взрослых и 5478 детей», — указано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что с начала текущего года от осложнений, вызванных корью, на Украине умерли пятеро детей и двое взрослых. Наибольшее число заболевших выявлено в Ивано-Франковской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина заняла третье место в Европе по заболеваемости корью, уступив Румынии и Италии.

Положение усугубляется тем, что в данный момент в стране под предлогом реформ проводится демонтаж системы бесплатного здравоохранения.