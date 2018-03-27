Санкт-Петербург, 27 марта, 2018, 17:09 — ИА Регнум. Общественный порядок и безопасность при проведении товарищеского матча по футболу между сборными командами России и Франции 27 марта будут обеспечивать 690 сотрудников ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 марта в пресс-службе петербургского Главка Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Товарищеский матч начнется в 18:50 на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. Как уже сообщало агентство, встреча начнётся с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торговом центре в Кемерово. Обе команды выйдут на игру в траурных повязках.

На матче ожидается присутствие около 55 тысяч болельщиков.

Как отмечают в Росгвардии, ее сотрудники и военнослужащие будут работать совместно с полицией в местах наибольшего скопления людей — у ближайших к стадиону станций метрополитена, на Яхтенном мосту, вблизи кассовых павильонов и других точках.

В комитете по транспорту Северной столицы напоминают, что до стадиона «Санкт-Петербург» можно добраться на метро — до станции «Крестовский остров», на автобусах-шаттлах S3, S4, S6 от станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская», соответственно, или пешком через Яхтенный мост.