Ярославль, 27 марта, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Трагедия в Кемерово всколыхнула всю Россию. Пожалуй, нет оставшихся равнодушными к человеческому горю и преступной халатности. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» и его последствия обсуждают во всех регионах страны, но главный «нерв» сейчас именно в Кемерово.

Mchs.gov.ru ТК «Зимняя вишня» в Кемерово после пожара

27 марта тысячи жителей вышли на главную площадь столицы Кузбаса. Они потребовали от властей ответа за случившееся, они не верят той информации, что распространяют СМИ.

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Ситуация накалилась настолько, что не помогло даже публичное покаяние вице-губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, который сделал это стоя на коленях перед толпой. Лишь личный визит президента Владимира Путина в Кемерово и его категорическая позиция позволили отчасти снять напряжение.

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Своё мнение о причинах и последствиях кемеровской трагедии корреспонденту ИА REGNUM рассказал ярославский политолог Александр Миклин.

«Во время такого рода трагедий первая реакция власти — спрятать голову в песок, приуменьшить количество жертв, сделать вид, что масштаб трагедии меньше, минимизировать любую информацию о трагедии, начать поиск «стрелочников» и т. д. Это худшее из того, чем отличаются наши власти. К большому сожалению в нашей чиновничьей культуре после таких трагедий не только не стреляются и в отставку сами не подают, но и имеют наглость бодро и розовощёко «рапортовать» о своих «успехах» в борьбе в трагедией. Чиновничий цинизм зашкаливает», — сказал Александр Миклин.

По мнению политолога, в задержании следственными органами лишь тех людей, что отвечали за безопасность торгового центра «Зимняя вишня», нет справедливости.

«Виноват не конкретный пожарный или охранник. Они находятся в самом низу целой пирамиды власти. И отвечать должна вся пирамида. Покарав лишь «стрелочника» мы удовлетворимся сиюминутно, а сотни и тысячи таких «торгово-развлекательных гробов» так и будут стоять по всей стране в ожидании своих жертв. Мы теряем в Сирии солдат на войне меньше, чем у себя на Родине в мирное время невинных детей. Этому надо положить конец», — негодует Александр Миклин.

Реакция жителей Кемерово также закономерна, как и изначальные попытки власти «не поднимать шум». Так считает социолог Евгений Голубев.

«Запоздалая реакция как региональной, так и федеральной власти на трагедию в Кемерово естественным образом породила волну возмущения жителей Кузбаса. Но так работает властная вертикаль, которая пытается ограничивать поток негативной информации. Цель — спасение себя. Вместо максимально полного информирования и населения, и федеральной власти в Кемерово ограничились сухой и заниженной статистикой. Федеральные и местные СМИ до поры до времени просто молчали, ожидая указаний. В результате информация пошла через социальные сети, где обросла слухами и откровенными фейками», — рассказал Евгений Голубев.

По мнению ярославского социолога, действия СМИ создали такую атмосферу недоверия, что даже после визита Владимира Путина в Кемерово официальную информацию люди воспринимают уже как «полуправду».