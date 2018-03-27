Брюссель, 27 марта, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что более 25 стран, входящих в Североатлантический альянс, высылают дипломатов Российской Федерации.

Policy Networks Йенс Столтенберг

Напомним, высылка российских дипломатов из стран военного блока НАТО инициирована властями Великобритании, которые обвиняют Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

До сих пор нет никаких доказательств того, что к отравлению Скрипаля и его дочери хоть как-то относится Россия. Тем не менее Лондон использует этот инцидент для организации масштабной информационно-политической атаки на РФ.