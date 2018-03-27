Кемерово, 27 марта, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Заводский районный суд Кемерово продлил срок задержания технического директора торгового-развлекательного центра «Зимняя вишня» Георгия Соболева, передаёт телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

О продлении срока задержания просил представитель следствия, аргументировав своё ходатайство необходимостью иметь больше времени на сбор и предоставление дополнительных доказательств по делу.

По решению суда срок задержания Соболева продлён до 72 часов. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет рассматриваться на заседании 28 марта.

Ранее сегодня в Следственном комитете сообщили, что следователи будут ходатайствовать об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском торговом центре.

В числе задержанных и допрошенных по делу — технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Напомним, жертвами крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, по последним данным, стали 64 человека, из них 41 ребёнок.