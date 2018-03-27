Лондон, 27 марта, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть североморской смести марки Brent на торгах в Лондоне сегодня, 27 марта, превысили отметку $71 за баррель.

Asrenaft.com Нефть

Столько нефть стоила последний раз 25 января этого года.

Нефть дорожает уже несколько дней подряд.

Биржевые аналитики считают, что рост цен на нефть подстегивает растущее геополитическое давление, в частности, речь идёт о возможном введении санкций со стороны США против Исламской Республики Иран.

Также немаловажным фактором остается неопределенность в отношениях между Китаем и США — страны находятся на грани торговой войны, что может разбалансировать всю мировую торговлю.

Кроме того, практически все нефтедобывающие страны, которые заключили соглашение о сокращении уровня добычи нефти, его неукоснительно соблюдают, что не даёт нефтяным ценам поползти вниз.