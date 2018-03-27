Калуга, 27 марта, 2018, 16:05 — ИА Регнум. В Калуге 27 марта в 17 часов на Театральной площади состоится митинг в память о погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Калужане и гости областного центра смогут в знак солидарности с жителями Кемерово принести цветы и зажечь свечи у областного драматического театра, выразив соболезнования в связи с трагической гибелью людей.

В мероприятии примет участие губернатор области Анатолий Артамонов. Также цветы, свечи и игрушки в память о погибших в Кемерово жители Калуги приносят к памятнику Петру и Февронии возле Никитского храм.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заседание регионального кабинета министров 26 марта началось с минуты молчания в память о погибших в трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

«Очень жаль этих людей. Особенно детей. Масштабы этой трагедии даже представить невозможно», — заявил радиостанции «Говорит Москва» губернатор области Анатолий Артамонов.