Киев, 27 марта, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Инициатором распространения ложных сообщений о сотнях погибших при пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово оказался украинский пранкер Евгений Вольнов. Молодой человек обнародовал на своем YouTube-канале записи своих телефонных розыгрышей под названием «Кемеровские морги переполнены после пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Украинский пранкер обзванивал морги города Кемерова, выдавая себя за сотрудника МЧС. «Шутник» в обоих случаях интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях. Узнав, что свободных мест «недостаточно», он начинал бурно возмущаться, что погибших в пожаре намного больше — «около 300».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. В результате ЧП погибли 64 человека, среди которых много детей. Более 60 обратились за помощью к медикам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ.

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