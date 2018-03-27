Киев, 27 марта, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Белорусский государственный банк «Паритетбанк» получил отказ в приобретении им российского «Сбербанка» на Украине от Национального банка Украины (НБУ), сообщает 27 марта УНИАН.

Vidsich Сбербанк России на Украине

Согласно сообщению, «Паритетбанк» в декабре 2017 года передал документы в НБУ для оформления покупки 100% акций украинского филиала российского «Сбербанка». Однако НБУ принял решение отказать белорусскому банку, поскольку заявитель «не соответствует требованиям законодательства Украины».

Белорусский «Паритетбанк» основан в 1991 году, занимает 15-е место в республике по активам. Белоруссия является основным акционером банка (99,83%).

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Напомним, в 2017 году против пяти российских банков на Украине были приняты санкции, в том числе против «Сбербанка». После этого украинские радикалы заявили о недостаточности мер, принимаемых Киевом, и стали физически блокировать офисы «Сбербанка».

Националисты поджигали отделения «Сбербанка», мешали их работе, а также повреждали банкоматы. В итоге российский «Сбербанк» принял решение продать украинский филиал.