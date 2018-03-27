Севастополь, 27 марта, 2018, 15:46 — ИА Регнум. С 1 апреля севастопольцы смогут приобретать в своём городе единую карту для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом на очередной сессии Заксобрания города-героя сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь готовится к переходу на безналичную оплату проезда в общественном транспорте

По его словам, инвестор выполнил все условия для начала работы, осталось дождаться заказанных ранее карт.

«Уже получено и развернуто терминальное оборудование, стационарные валидаторы, установлены серверы систем безопасности. Около 50 тысяч единых карт поступят 29 марта, а 31-го стартует их продажа, а с апреля в общественном транспорте начнёт действовать безналичная, автоматизированная система оплаты проезда», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, безналичную карту уже тестировали в декабре 2017 года на 15 автобусах и троллейбусах Севастополя. Проект реализуется по аналогии с московским опытом, местные власти таким образом хотят облегчить горожанам жизнь и вывести из тенёвого оборота большие суммы наличных средств.

Внедрением единой городской карты занимается ООО «Единая городская карта севастопольца». Стоимость проекта — 200 млн рублей.

Заместитель губернатора Владимир Базаров отмечал в разговоре с ИА REGNUM, что мобильными терминалами оснастят 187 автобусов и троллейбусов, семь катеров и два парома.

«Основная цель этого проекта — повышения удобства для горожан. Тем же льготникам больше не нужно будет предоставлять для проезда в общественном транспорте никаких удостоверений, потому что карты будут именными», — отмечал чиновник, подчеркивая, что в будущем функционал карты расширят, чтобы люди могли её использовать в других насущных сферах: получать скидки в магазинах и записываться на приём к врачу.

Помимо этого, по его словам, внедрение новой системы, позволит сэкономить бюджетные средства.

«Сегодня мы платим транспортным кампаниям за льготный провоз граждан исходя из определённой формулы, утверждённой постановлением правительства. А после ввода карты будем платить за фактически перевезённых льготников в общественном транспорте», — подчеркнул Владимир Базаров.