Москва, 27 марта, 2018, 15:42 — ИА Регнум. В следственные органы о пропаже родственников после масштабного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово обратились десятки человек. Как сообщила ИА REGNUM официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 27 марта, на данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек.

Цитата из видео СК России На месте пожара

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«С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения», — добавила Петренко.

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При этом официальный представитель ведомства отметила, что для идентификации тел назначены и проводятся генетические экспертизы. Это может занять достаточное количество времени — некоторые тела сильно повреждены огнём.

«Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», — добавила Светлана Петренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, администрация Кемерова опубликовала список пропавших без вести и погибших при пожаре в ТРЦ. Документ размещён на официальном сайте мэрии. По данным властей, без вести пропавшими числятся 38 человек. Сообщаются также фамилии 25 опознанных погибших.

Завершить экспертизу ДНК всех погибших в пожаре «Зимней вишни» в Кемерове планируется за три дня. Как сообщил на встрече с горожанами вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, для этого специально был отправлен самолёт с лабораторией для проведения ДНК-экспертизы, специалисты работают круглосуточно.

Добавим, что на месте трагедии продолжают работать эксперты-криминалисты.

Видео опубликовано: Следственный комитет Российской Федерации