Ярославль, 27 марта, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Обладатели паспортов туриста Золотого кольца на крупнейших туристических фестивалях Ярославской и Костромской областях получат бесплатное угощение и подарки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туризма «Золотое кольцо» было принято решение, что на пяти фестивалях, которые проходят под его эгидой, «событийным» путешественникам — обладателям паспорта туриста Золотого кольца — выделят дополнительные бонусы и подарки.

Фестиваль селедки «Царский посол»

Например, 5−6 мая на фестивале пастухов «Пастушьи забавы» в туристическом комплексе «ВокзалЪ «Кострома сырная» при предъявлении «Паспорта туриста Золотого кольца» путешественникам предложат пройти бесплатный мастер-класс по росписи коров, а 11 августа все там же в деревне Будихино Костромской области на «Костромском сырном фестивале» официально зарегистрированным путешественникам по Золотому кольцу подарят сыр костромских фермеров.

12 июня в Переславле-Залесском в туристическом центре «Сельдь Царский Посол» на главном гастрономическом фестивале города — фестивале селедки «Царский Посол» туристам продолжат прививать привычку «есть селедку целиком» и для практической работы в данном направлении подарят набор фирменной селедки собственного производства. Все там же в туристическом центре «Сельдь Царский Посол» в период с 17 по 19 августа любителей раков ждет первый на Золотом кольце «Фестиваль раков».

Обладателям фирменного паспорта туриста к ракам подарят напиток пенного в подарок.

8 сентября оформившие паспорт туриста Золотого кольца смогут побывать в Ростове Великом на Всенародном фестивале «Лукова Ярмонка». Владельцев паспорта туриста Золотого кольца ждет особый подарок, посвященный главному гастрономическому бренду — ростовскому луку.