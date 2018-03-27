Тула, 27 марта, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Панихида по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове прошла 27 марта в Успенском кафедральном соборе города Тулы. Богослужение совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тула скорбит по погибшим в Кемерово

Панихиду посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он поставил свечи за упокой душ погибших и за здравие пострадавших.

Рядом с собором организован импровизированный мемориал «Кемерово, мы с тобой»: жители Тулы, гости города потоком идут, чтобы оставить здесь цветы, свечи, мягкие игрушки.

25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в числе которых много детей. В первые часы пожара СМИ сообщали о четырех погибших. СКР возбудил и расследует уголовное дело.

28 марта указом президента РФ объявлено днем общенационального траура по погибшим.

Отметим, что в Тульской области работает около 100 торгово-развлекательных центров, которые, как и по всей стране, будут проверяться прокурорами. Алексей Дюмин попросил прокурора Тульской области расширить перечень объектов проверки, включив в него учреждения культуры и спорта, другие места массового пребывания людей.