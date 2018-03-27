Кемерово, 27 марта, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принес личные извинения президенту России Владимиру Путину за трагедию в торговом центре Кемерова. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Кремля.

Government.ru Аман Тулеев

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал Тулеев главе государства на совещании в Кемерове.

Глава региона согласился с Путиным, назвавшим причиной гибели людей разгильдяйство и халатность, попустительство. Тулеев заверил, что местные власти окажут всю возможную помощь главе СКР Александру Бастрыкину, под контролем которого — ход расследования ЧП.

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Тулеев также заверил, что лично примет каждую семью, члены которой погибли на пожаре. Людям помогут выплатить долги, окажут иную помощь.

«И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы их будем вести, персонально вести. Это я Вам твёрдо обещаю», — подчеркнул Тулеев.

Он отметил, что власти будут действовать по индивидуальной программе помощи, что было реализовано после трагедии на шахте Распадская в 2010 году. Тогда авария на шахте унесла жизни 91 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово унес жизни 64 человек, включая десятки детей. 28 марта объявлен в России днем траура.

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