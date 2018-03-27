Ярославль, 27 марта, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Помощник несостоявшегося первого заместителя мэра Ярославля опроверг информацию о том, что Дмитрий Носов окончательно покинул Ярославль, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Носова Дмитрий Носов

«Подтвердить информацию о том, что он покинул Ярославль, я не могу. Это неправда. Все написано в посте Дмитрия Носова, который он разместил в соцсети. Действительно, сейчас он находится в Москве, но говорить о том, что это окончательно, нельзя. Сейчас Дмитрий Носов никаких комментариев по этой ситуации не дает, возможно, они появятся в апреле», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник Дмитрия Носова.

Напомним, в конце минувшей недели последний написал на своей странице «ВКонтакте» текст, который все расценили, как прощание с Ярославлем:

«Рад познакомится с Ярославской областью, ее жителями и руководителями региона. Своими глазами увидел их сложную, но эффективную работу и её результаты. За это непродолжительное время получил множество откликов на свою работу, наказов и обращений ярославцев. Передо мной поставлены новые серьезные задачи. И уже в Москве готов работать на благо региона и его жителей. Подробности сообщу позже», — сказано в нем.

В мэрии Ярославля особой ясности в ситуацию тоже не добавили, лишь подтвердив, что Дмитрий Носов уехал в Москву, вернется он или нет и в каком статусе — неизвестно.