Ленинградская область, 27 марта, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Во многих населенных пунктах Ленинградской области проходят траурные мероприятия, посвященные памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняяя вишня» в Кемерово. Единый общеобластной «час памяти» начнется сегодня в 17:00, сообщают власти Ленобласти.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи памяти

Еще до его начала жители региона несут цветы и зажигают свечи на главных площадях городов и поселков. Например, в Тосно люди приходят к зданию администрации на проспекте Ленина, д.32, в Волхове жертв трагедии в Кузбассе вспоминают на центральной площади Ленина, а Кингисеппе акция #скорбимвместе проходит на Октябрьском бульваре.

В ходе предстоящего «часа памяти» во всех районных центрах Ленинградской области будут установлены «открытые микрофоны» для тех, кто хочет высказать свои чувства и морально поддержать людей, затронутых случившейся бедой. В ходе акции #скорбимвместе пройдет минута молчания. В храмах пройдут траурные службы.

На время общенационального траура, объявленного президентом России на 28 марта, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал воздержаться от проведения увеселительных мероприятий:

«Мы все шокированы трагедией в Кемерово, и боль кемеровчан, потерявших своих родных, близких и особенно детей, воспринимаем как свою собственную. И, мне кажется, было бы правильно в память о погибших и пострадавших в столице Кузбасса воздержаться от проведения на территории Ленинградской области увеселительных и праздничных мероприятий. Уверен, мое предложение поддержат как простые ленинградцы, так и руководители досуговых учреждений и предприятий сферы услуг»

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, комплексные проверки пожарной безопасности торговых центров региона и тренировки по эвакуации посетителей начнутся 2 апреля.

Учения будут проводиться в течение 10 дней во всех муниципальных районах. Торговые и развлекательные центры будут проверены на работоспособность систем пожаротушения и на умение персонала грамотно организовать эвакуацию посетителей.

«Глава региона планирует не только координировать эту работу, но и лично примет участие в тренировках на случай чрезвычайных ситуаций во Всеволожске и Гатчине», — заявляют в областном правительстве.

По официальным данным, в результате пожара в Кемерово 25 марта погибли 64 человека, большинство из которых — дети. 13 попали в больницы, один из них в тяжёлом состоянии. За медицинской помощью обратились 43 человека.

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